Behzat Ç. dizisinde başrolleri paylaşan oyuncu ve aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu ile Canan Ergüder, uzun yıllar sonra sosyal medyada paylaştıkları ortak pozla hayranlarını heyecanlandırdı. İkilinin bu buluşması, "Savcı Esra" karakteriyle tanınan Ergüder’in dizide geri döneceği iddialarını gündeme getirdi.

Türkiye televizyonlarının kült yapımlarından *Behzat Ç.' de “Behzat” ve “Savcı Esra” rollerine hayat veren Beşikçioğlu ve Ergüder, dizideki kimyalarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Ergüder’in yıllar sonra karakterine geri dönüp dönmeyeceği henüz yapım tarafından resmi olarak açıklanmasa da, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve ikilinin samimi görüntüleri söylentileri güçlendirdi.

İkilinin yeniden bir arada görülmesi, dizinin sevenleri tarafından olumlu karşılandı ve yeni gelişmeler için bekleyiş başladı.