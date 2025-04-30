Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul genelinde 44 bin, Arnavutköy ilçesinde ise 28 bin konutun yapımının hızla devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesi üzerinden yapılan eleştirileri de değerlendirdi. Muhalefetin projeyi hedef alarak gündem yaratma çabalarının karşılık bulmadığını vurgulayan Kurum, “Kanal İstanbul üzerinden polemik üretme gayretleri milletimiz nezdinde karşılık bulmaz. Muhalefet artık bunu anlamalı” ifadelerini kullandı.

"Yapılan Konutların Kanal İstanbul’la İlgisi Yok"

Kanal İstanbul bölgesine yapılan sosyal konutların projeyle bir bağlantısının olmadığını açıkça dile getiren Bakan Kurum, “Bu konutlar, seçim dönemlerinde ev sahibi olmayan vatandaşlara verdiğimiz sözün bir parçası. Kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi. Konutlar Araplara ya da yabancılara değil, tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verildi. Alt gelir grubundaki vatandaşlarımız için bu konutlar yapılıyor” dedi.

Kurum ayrıca, inşaatı süren projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Şu anda İstanbul’da 44 bin konutun inşası devam ediyor. Arnavutköy’de ise 28 bin konutun yapımı hızla sürüyor. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kanal İstanbul’la bu projelerin uzaktan yakından ilgisi yok.”

"Reklam İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor"

Kanal İstanbul'la ilgili bazı ülkelerde reklam yapıldığı yönündeki iddialara da değinen Kurum, “Yurt dışında yapılan reklamları biz değil, muhalefet takip ediyor. Bir gün Almanya’daki reklamları örnek gösteriyorlar, bir gün Orta Doğu’daki kampanyaları. Daha önce Orta Doğulu turistlere bile karşı çıkıyorlardı. Muhalefetin neyle uğraştığı bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya devam edeceğiz” dedi.