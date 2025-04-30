Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilen atama, 62 farklı öğretmenlik branşında yapıldı.

Atama Süreci Nasıl İşledi?

Adayların atamaları, tercihleri ve EKPSS puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Ataması yapılan öğretmenlerin yüzde 70’i, ilk üç tercihinden birine yerleşti. Bu durum, adayların tercihlerini ve EKPSS puanlarını doğru bir şekilde değerlendirmelerinin önemli bir faktör olduğunu gösteriyor.

Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

Başvurular, 24 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında adaylardan istenilen belgelerle alındı. Başvuruların ardından, EKPSS puanı ve tercih sırasına göre yerleştirmeler yapıldı. Atamaların ardından öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla göreve başlayacak.

62 Farklı Branşta Atama Yapıldı

Engelli öğretmen atamaları, 62 farklı branşta gerçekleştirildi. Bu geniş yelpazede yapılan atamalar, MEB’in engelli öğretmenlerin eğitim sistemindeki yerini güçlendirmeyi amaçladığını ve eğitimde çeşitliliği artırmayı hedeflediğini gösteriyor.