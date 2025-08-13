ATV’nin yeni yayın döneminde ekrana getireceği, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği MF Yapım imzalı “Aynadaki Yabancı” dizisi yakında sete çıkacak. Ay sonunda ATV’nin yeni yayın dönemi tanıtımında da yer alacak dizide başrol karakteri Kaan’ı canlandıracak oyuncu belli oldu.

Caner Topçu, Estetik Cerrah Kaan Rolünde

Genç kuşağın başarılı oyuncularından Caner Topçu, dizide estetik cerrah Kaan karakterine hayat verecek. Kaan, Simay Barlas’ın canlandıracağı Azra’nın (yeni adıyla Defne) hayatını değiştirecek.

Eşi Alihan’dan (Onur Tuna) kaçan ve tek amacı 5 yaşındaki kızı Leyla’ya ulaşmak olan Azra’nın yolu, Kaan ile kesişecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryoyu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.