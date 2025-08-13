Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın AK Parti’ye katılacak belediyeleri açıkladı. Saymaz’ın aktardığına göre AK Parti’ye geçecek belediyeler şöyle:

Saymaz, AK Parti’ye katılacak isimler arasında CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın da bulunduğunu belirtti. Yılmaz hakkında 20 Ocak’ta “ihaleye fesat” iddiasıyla 14 kişiyle birlikte soruşturma açıldığını, 8 Nisan’da CHP’den istifa ettiğini ve 23 Mayıs’ta takipsizlik kararı aldığını hatırlatan Saymaz, Yılmaz’ın yarın resmen AK Parti’ye katılacağını ifade etti.