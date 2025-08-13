Sincan Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımın güvenli ve konforlu hale gelmesi için yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda belirlenen program çerçevesinde Yenikent’teki 200 ve 201. Sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek yolları modern bir görünüme kavuşturdu.

Sıcak asfalt seriminin yanı sıra yeni yollar açarak ulaşım ağını genişleten belediye ekipleri, asfalt yama çalışmalarıyla bozulan yolları onarıyor, kaldırım düzenlemeleriyle de yayaların güvenliğini artırıyor.

Çalışmaları sahada yakından takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Asfalt serim çalışmalarımızla Sincan’daki yolları yeniliyor, güvenli hale getiriyoruz. İhtiyaç duyulan her noktada asfalt serme ve yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yaya ve taşıtların güvenle kullanabileceği yollar için gece gündüz sahada” dedi.

Yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesinden dolayı Sincan Belediyesi’ne teşekkür etti.