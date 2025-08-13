Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, arazözler ve söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili bölgeye giderek incelemelerde bulunan Mersin Valisi Atilla Toros, son durumu paylaştı. Vali Toros, yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin ardından Çamlıca Mahallesi’nin de tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. Yangına 9 hava aracı, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahale edildiğini belirten Toros, şu ana kadar 90 hanede yaşayan 190 kişinin tahliye edilerek Silifke’deki pansiyonlara yerleştirildiğini söyledi. Vali Toros, yangında şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmadığını da vurguladı.