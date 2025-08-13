TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, deneyimli forvet Mbaye Diagne’yi kadrosuna kattı. Senegalli golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’ndaki Amed Store’da gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Cahit Akın ve çok sayıda taraftar katıldı.

Türkiye’de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giyen 32 yaşındaki forvet, Amed Sportif’teki hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Hedefim takımımla birlikte Süper Lig’e yükselmek. En az 25 gol atmak istiyorum, belki daha fazlası da olabilir. Ancak futbol bir takım oyunu, bunu tek başıma başaramam. Takım arkadaşlarımın, kulübün ve taraftarlarımızın desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapacağım.”