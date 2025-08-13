Ankara’nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 22 yaşındaki Hakan Çakır hayatını kaybetti, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır yaralandı. Olaya karışan 3 kardeş ile babaları tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve dönerken, merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlu ise tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan Taha Z., Samet Z., ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. serbest bırakıldı. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, bıçak ve kılıçlarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları tespit edildi.

“Yol istedik, küfretti”

Hakan Çakır’ın annesi Sevender Özkan Çakır, olay anını şöyle anlattı:

“Kızımla dükkandan eve geliyorduk. Merdivenlerden inerken yol istedik. Biri küfretti, taciz etti. Korktuk, Hakan’ı aradık. Hakan gelince konuşmaya başladı. İlk darbeyi oğluma vurdular, ardından topluca saldırdılar. Muhtarlığın önünde oğluma çullandılar, orada öldü.”

Arkadaşı Ali D. ise zanlıların daha önce de mahallede silah sıkan, kavgalarda kalabalık şekilde toplanan ve sosyal medyada suç içerikli görüntüler paylaşan kişiler olduğunu iddia etti.