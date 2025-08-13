GONCAGÜL KONAŞ

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin açıkladığı ilk zam teklifi krize yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yürütülen müzakerelerde, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam öngören teklif, üç büyük memur konfederasyonu tarafından yetersiz bulundu. Memur-Sen teklifi “ciddiyetsiz” olarak nitelendirirken, Kamu-Sen rakamların ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti, Birleşik Kamu-İş ise alan eylemleri başlatacağını açıkladı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ: 2026’NIN İLK YARISINDA YÜZDE 10

Bakanlık tarafından açıklanan teklifte 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam öngörülürken, 2027 yılı için ise yüzde 4+4’lük artış önerildi. Teklifte seyyanen zam, refah payı veya sosyal haklarda ek düzenleme yer almadı.

Toplu sözleşme masasında memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yaklaşık 1.100 madde bulunuyor. Görüşmeler, 19 Ağustos’a kadar sonuçlanmazsa Hakem Kurulu devreye girecek.

MEMUR-SEN: “19 GÜN DEĞİL 19 SANİYE BİLE DÜŞÜNÜLMEMİŞ”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin hem geçmiş kayıpları telafi etmediğini hem de gelecekteki alım gücü kaybını önlemediğini vurguladı:

“Açıkladı adaletle ilgili alakası yok. Geçmiş kayıplarımızı telafi etmek, gelecekte kayıplarımızı önlemek gerekiyor. Tekliflerimizi verdiğimiz 24 Temmuz’dan bugüne 19 gün geçti. Bu rakamlar pazardaki, marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla memurun gerçekleriyle örtüşmüyor. Allah aşkına bu teklif 19 gün değil 19 saniye bile düşünülmemiş.”

Yalçın, Cumhurbaşkanı’nın kamu çalışanları arasındaki ücret adaletine yönelik kriterlerinindikkate alınmadığını belirterek, “Aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldırmayacaksa bu masada neyi konuşuyoruz?” diye sordu.

Memur-Sen, teklifin içinde refah payı, seyyanen zam ve sosyal haklarda iyileştirme talebinin mutlaka yer alması gerektiğini vurguluyor.

KAMU-SEN: “ÇALIŞMA BARIŞI BOZULUR”

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, hükümetin önerdiği rakamların mevcut ekonomik koşulları karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti: “Şu an gerçekleşen enflasyon yüzde 33. Yoksulluk sınırı 85 bin lira. Bu rakamlarla toplu sözleşme yapılırsa ocak ayında kamu çalışanları ve emeklilerimiz ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu rakamları tekrar değerlendirerek, müzakere edilebilecek bir teklifle gelinmeli.”

Kahveci, kamu kurumlarında aynı işi yapan memurlar ile iş kanununa tabi çalışanlar arasında ciddi ücret farkları oluştuğunu, bu durumun çalışma barışını bozduğunu söyledi. Ayrıca aile yardımı, kreş desteği, bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge gibi sosyal taleplerinin karşılanmadığını hatırlattı.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ: “CEKETLERİ ÇIKARIP ALAN ÖNLÜĞÜNÜ GİYİYORUZ”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise teklifi sert sözlerle eleştirerek eylem kararı aldıklarını duyurdu: “Verilen teklif ne emekçilerin beklediği teklif, ne de sokakta, markette, ev sahiplerinin istediği kira rakamlarını karşılıyor. Memur kirasını ödeyemez hale gelmiş, çocuğunu okula rahat gönderemez duruma düşmüştür. Seyyanen zammın memur emeklilerine dahi verilmediğini duyduk.”

Yıldırım, masada bu şartlarda oturmayacaklarını belirterek, “Bugün ceketleri çıkarıyoruz, alan önlüğünü giyiyoruz. Bu şekilde memurlarla ve memur emeklileriyle alay edilen bir süreçte o masada boş şeyleri konuşmayacağız. Yarından itibaren alanlarda yerimizi alacağız. Grevse grev” dedi.

Tüm konfederasyonlara birlik çağrısı yapan Yıldırım, “Hiçbir konfederasyon bu süreçte ayrışma yapamaz. Üç konfederasyon da ortak yumruğunu masaya vuracak” diye konuştu.

SÜRE DARALIYOR

Görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa dosya Hakem Kurulu’na gidecek. Geçmişte iki kez toplanan kurul, her iki seferde de hükümetin teklifini onaylamıştı. Bu nedenle sendikalar, masada mutabakat sağlanması için hükümetten “çalışanların alım gücünü artıracak” yeni bir teklif bekliyor.