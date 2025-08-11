Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde, bugün öğle saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Saat 13.30 sıralarında başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, hem karadan çok sayıda arazözle hem de havadan yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde sürerken, bölgedeki rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı.