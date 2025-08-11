Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bu sabah meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.30'da kaydedilen sarsıntı, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı. Yaşanan deprem, afetlere hazırlıklı olmanın hayati önemini bir kez daha hatırlattı.

Etimesgut Belediyesi de bu kapsamda afet yönetimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır, AFAD’ın Etimesgut’taki Eğitim Kampüsü’nü ziyaret ederek kurumun afet eğitimleri ve saha hazırlıkları hakkında yerinde bilgi aldı.

"Koordinasyon her geçen gün artacak"

Ziyaret sırasında afet yönetimi, kriz anında kurumlar arası iş birliği ve halkın bilinçlendirilmesi gibi konular ele alındı. Başkan Yardımcısı Bayındır, vatandaşların güvenliği için AFAD ile koordinasyonun artırılacağını vurguladı.

Etimesgut Belediyesi yetkilileri, yaşanan son depremin ardından bu tür iş birliklerinin ne kadar kritik olduğunu belirterek, “Doğal afetlere karşı hazırlıklı, dirençli ve bilinçli bir Etimesgut için çalışmaya devam edeceğiz,” mesajını verdi.