Meteorolojik verilere göre, bugün öğle saatlerine kadar Türkiye’nin en sıcak noktası, Şırnak’ın Silopi ilçesi oldu. Silopi’de sıcaklık 45,2 dereceye ulaştı.

Sıcaklık Rekorları Kırılıyor

Silopi’yi sırasıyla şu ilçeler takip etti:

Hatay/Kırıkhan: 44,6 °C

Mardin/Nusaybin: 44,4 °C

Bu üç ilçeyle birlikte, toplamda 16 ilde termometreler 40 derece ve üzerine çıktı.

Sıcaklıklar Devam Edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, özellikle:

Öğle saatlerinde (11.00 – 16.00) mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması,

Bol su tüketilmesi

Kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Sıcak hava etkisini hafta boyunca sürdürecek ve birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Uzmanlardan Uyarı: Gölge ve Serin Alanları Tercih Edin

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturduğunu belirtiyor. Güneş çarpmasına karşı şapka, güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemler alınması öneriliyor.

Sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Adana, İmamoğlu 41,5 Antalya, Döşemealtı 40,1 Aydın, Karpuzlu 43 Batman, Beşiri 41,3 Diyarbakır, Hani 41,9 Gaziantep, Karkamış 43,2 Hatay, Kırıkhan 44,6 İzmir, Beydağ 41,7 Kahramanmaraş, Türkoğlu 40,5 Kilis, Elbeyli 42,5 Mardin, Nusaybin 44,4 Mersin, Mut 40 Muğla, Yatağan 41,6 Siirt, Kurtalan 43,6 Şanlıurfa, Ceylanpınar 43,6 Şırnak, Silopi 45,2