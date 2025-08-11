Meteorolojik verilere göre, bugün öğle saatlerine kadar Türkiye’nin en sıcak noktası, Şırnak’ın Silopi ilçesi oldu. Silopi’de sıcaklık 45,2 dereceye ulaştı.
Sıcaklık Rekorları Kırılıyor
Silopi’yi sırasıyla şu ilçeler takip etti:
-
Hatay/Kırıkhan: 44,6 °C
-
Mardin/Nusaybin: 44,4 °C
Bu üç ilçeyle birlikte, toplamda 16 ilde termometreler 40 derece ve üzerine çıktı.
Sıcaklıklar Devam Edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, özellikle:
-
Öğle saatlerinde (11.00 – 16.00) mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması,
-
Bol su tüketilmesi ve
-
Kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Sıcak hava etkisini hafta boyunca sürdürecek ve birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Uzmanlardan Uyarı: Gölge ve Serin Alanları Tercih Edin
Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturduğunu belirtiyor. Güneş çarpmasına karşı şapka, güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemler alınması öneriliyor.
Sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK(C°)
|Adana, İmamoğlu
|41,5
|Antalya, Döşemealtı
|40,1
|Aydın, Karpuzlu
|43
|Batman, Beşiri
|41,3
|Diyarbakır, Hani
|41,9
|Gaziantep, Karkamış
|43,2
|Hatay, Kırıkhan
|44,6
|İzmir, Beydağ
|41,7
|Kahramanmaraş, Türkoğlu
|40,5
|Kilis, Elbeyli
|42,5
|Mardin, Nusaybin
|44,4
|Mersin, Mut
|40
|Muğla, Yatağan
|41,6
|Siirt, Kurtalan
|43,6
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|43,6
|Şırnak, Silopi
|45,2