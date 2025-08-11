Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde 3 katlı bir binanın yıkılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi, yaralıların ise hastanede tedavi altına alınması sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, binada inceleme yapmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet, binadan karot örnekleri alarak teknik inceleme başlattı.

Bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın müteahhidi ile bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.