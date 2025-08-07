Astrolojiyle ilgilenenler için önemli bir gökyüzü olayı kapıda. 9 Ağustos 2025'te Kova burcunda meydana gelecek dolunay, ilahi adaletin, hak ve hukukun güçlü biçimde hissedileceği bir dönemi işaret ediyor. Bu dolunay, özellikle cesur ve yüreğini ortaya koyan kişilerin hak ettiklerini alacağı etkili bir evreyi temsil ediyor.

Uzman astrologlara göre, bu dolunay sürecinde en fazla etki alacak burçlar şöyle sıralanıyor:

Kova, Terazi, İkizler, Aslan, Koç ve Yay.

Bu burçtan olanlar, önümüzdeki 10 gün boyunca dikkatli olmalı ve iç seslerini dinleyerek cesur adımlar atmalı. Çünkü bu dolunay, birçok kişi için önemli kararların verileceği, yeni başlangıçların ve hatta beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği bir dönem olabilir.

Dolunayın enerjisi, özellikle uzun süredir adalet bekleyen ya da emeklerinin karşılığını almak isteyen kişiler için destekleyici olacak. Bu süreçte alınan kararlar kalıcı olabilir, bu yüzden ani tepkilerden kaçınmak ve sezgilerle hareket etmek önemli.

Cesareti olanın kazandığı bir dolunay

Bu dolunay, yüzleşmeleri, hesaplaşmaları ve gerçekleri beraberinde getirebilir. Ancak korkmadan harekete geçen, hakkını arayan ve doğru bildiğinden şaşmayan kişiler için büyük bir dönüm noktası olabilir.

Astrolojik olarak yılın en dikkat çeken dolunaylarından biri olan Kova Dolunayı, cesur olanların kazançlı çıkacağı bir zaman dilimine işaret ediyor.