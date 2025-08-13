Perseid meteor yağmuru, Türkiye’nin birçok kentinde gökyüzü tutkunlarının yoğun ilgisiyle izlendi. Kayseri, Manisa, Bursa, Ankara, Erzincan ve Kapadokya’da vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünde oluşan görsel şöleni hayranlıkla takip etti.

Perseid meteor yağmuru nedir?

Her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar görülen Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. Atmosfere giren bu parçacıklar yüksek hızda yanarak gökyüzünde parlak izler bırakır. Özellikle en yoğun olduğu 11-13 Ağustos tarihleri arasında, saatte 50-100 arası meteor gözlemlenebilir.

Bu yıl da Türkiye’nin farklı bölgelerinde binlerce kişi, Perseid meteor yağmurunu izlemek için açık alanlarda toplandı ve gökyüzünün sunduğu eşsiz manzarayı fotoğrafladı.