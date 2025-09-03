Türkiye, 7 Eylül akşamı yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan tam Ay tutulmasına tanıklık edecek. Gökyüzü meraklılarının sabırsızlıkla beklediği tutulma, saat 20.30’da başlayacak.

Tutulma Takvimi

Tam tutulma başlangıcı: 20.30

Maksimum tutulma: 21.11 – 21.12

Tam tutulma bitişi: 21.52

Yarı gölgeli evre sonu: 23.55

En iyi izleme noktaları nereler?

Ay tutulmasını gözlemlemek için ışık kirliliğinin az olduğu alanlar tercih edilmeli. Şehir merkezlerinde sokak lambaları ve apartman ışıkları görüşü azaltabilir.

Türkiye’de en net gözlemin yapılabileceği yüksek noktalar arasında Uludağ (Bursa), Erciyes (Kayseri), Nemrut Dağı (Adıyaman) ve Kartepe (Kocaeli) öne çıkıyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar içinse İstanbul’da Boğaz kenarı ve Çamlıca Tepesi, Ankara’da Eymir Gölü çevresi, İzmir’de Yamanlar Dağı öneriliyor.

Tutulma izlerken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Tutulma sırasında Ay’ın çevresindeki yıldızlar çok daha parlak görünecek.

Fotoğraf çekmek isteyenler için en etkileyici kareler, maksimum tutulma anı olan 21.11 civarında yakalanabilecek.

Uzun süre gökyüzünü izlemek için yanınıza battaniye veya sıcak içecek almak izleme keyfini artırabilir.