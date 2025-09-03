Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Festivalin 4’üncü gününde birbirinden özel etkinlikler sanatseverlerle buluştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği Antonio Vivaldi’nin “Dört Mevsim” konseri, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Barok dönemin önemli eserlerinden olan “Dört Mevsim”, virtüöz sanatçıların yorumuyla büyük beğeni topladı.

Gelibolu’da sualtı fotoğraf yarışması

Festival kapsamında dünyanın en özgün dalış noktalarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda düzenlenen Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması ikinci gününü tamamladı. “Gallipoli Wreck Fest 2025” temasıyla 5 Eylül’e kadar devam edecek yarışma, Çanakkale’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtıyor.

Ayrıca “Sinema Yollarda” etkinliği kapsamında Çan ilçesinde açık hava sinema gösterimi yapılırken, Çanakçı Seramik Atölyesi ve Kadının Düş Hali Cam Atölyesi’nde katılımcılar el sanatlarında yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Çocuklara özel etkinlikler

Anadolu Hamidiye Tabyası’ndaki Çocuk Köyü, tiyatro gösterileri, atölyeler ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar, “Maceracı Yüzgeçler” tiyatrosu ve balon etkinliklerinde doyasıya eğlenirken, Lapseki İlçe Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen “Dönüşüm Atölyesi” ile hem çevre bilinci kazandı hem de yaratıcılıklarını geliştirdi.

Çanakkale yeni yıldızını arıyor

Festivalin ilgi gören etkinliklerinden biri de Esas 17 Burda AVM’deki “Sen de Çal” ve “Sen de Söyle” projeleri oldu. Gençler piyanolarla yeteneklerini sergilerken, şarkı kabininde performanslarını kaydeden müzik tutkunları arasından seçilecek finalistler, hafta sonunda düzenlenecek büyük finalde sahne alacak.

Ayrıca Çanakkale Kordon, Saat Kulesi ve Yeni Kordon’da kurulan Sokak Sahne etkinliklerinde genç müzisyenler izleyicilerle buluştu.