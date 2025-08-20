25 Ağustos'ta gökyüzü, 2025 finalini 5 gezegenin aynı anda çıplak gözle görülebilir halde yapacak. Yaşanacak olan bu tarihi olay güneş doğmaya yakın sabah saat 05:00 sularında, doğu ufkuna bakıldığında Venüs, Jüpiter, Satürn, Merkür ve Uranüs aynı anda yan yana hizalı bir şekilde görünebilecek.

Venüs ve Jüpiter parlaklıklarıyla hemen fark edilip göz kamaştıracak, Satürn biraz daha soluk bir yıldız gibi gökyüzünde parlarken, Merkür ufka en yakın ve kısa görüneni olacakken, Uranüs'ün ışığı ise daha zayıf olacak ve fark edilmesi ancak dürbünle bakıldığında olacak.

Işık kirliliğinin olmadığı yerde ise bu muhteşem gökyüzü olayı çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.