"Savaşçı" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2022 yılında evlenen oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un ayrılık yaşadıkları iddiaları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Ancak çiftin son paylaşımları, iddiaları adeta yalanlar nitelikte oldu. Evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aile birlikteliğine vurgu yaptı.

Berk Oktay, eşi ve kızıyla birlikte çekildiği bir aile fotoğrafını “Şükür sebebim ailem” notuyla Instagram hesabından yayınladı. Aynı kareyi paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy ise benzer bir mesajla sessizliğini bozdu. Çiftin eş zamanlı olarak yaptığı bu paylaşımlar, "evliliklerinde kriz yok" şeklinde yorumlandı.

Tuğçe Aral’dan şok iddia: Taciz mesajları attı

Öte yandan, Dream Türk ekranlarında yayınlanan 50 Fifty programında manken ve sunucu Tuğçe Aral’ın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Aral, ismini vermediği evli bir oyuncunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü ve bu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

“Bir spor salonunda tanıştık. Ardından Instagram’dan ekleyip mesajlar atmaya başladı. Yaklaşık 1 ay boyunca yazdı. Cinsel içerikli mesajlar gönderiyordu. Eşi hamile olduğu için konuyu açıklamadım, çocuğa zarar gelsin istemedim. Doğumdan sonra da birkaç kez yazdı. 2 ay önce engelledim.” ifadelerini kullanan Aral’ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oktay cephesinden açıklama yok

Taciz iddialarının gündeme gelmesinin hemen ardından Oktay çiftinin aile pozları paylaşması, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından “algı yönetimi” olarak değerlendirildi. Ancak konuya dair ne Berk Oktay’dan ne de Yıldız Çağrı Atiksoy’dan herhangi bir açıklama ya da yalanlama gelmedi.