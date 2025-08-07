Kilis’in Kazım Karabekir Mahallesi’nde fiber internet çalışmaları sırasında asfalt kesme makinesine yakıt dolumu yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaralanırken, çıkan yangında park halindeki bir otomobil tamamen yandı.

Olay, öğle saatlerinde Kelleci Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, asfalt kesme makinesine benzin doldurulurken henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle işçilerden Y.Ö. yaralandı, alevler ise hızla yayılarak sokakta park halinde bulunan bir araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Patlamanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.