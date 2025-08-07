31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda Gaziantep FK forması giyecek olan başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarda da forma giymişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Nazım Sangare’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Nazım Sangare Kimdir?

Doğum tarihi: 30 Mayıs 1994

Yaş: 31

Mevki: Sağ bek / Sağ kanat

Son kulübü: Göztepe

Önceki kulüpler: Fenerbahçe, Antalyaspor, Fortuna Düsseldorf

Gaziantep FK Transferleri Devam Ediyor

Gaziantep FK, 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Kulüp yönetimi, teknik direktörün raporu doğrultusunda hem yerli hem yabancı transferleri sürdürüyor. Nazım Sangare transferi, takımın savunma hattına tecrübe ve derinlik kazandıracak.