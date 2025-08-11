Etkinlik, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenecek ve ışık kirliliğinin olmadığı ortam sayesinde meteor yağmuru çok daha net gözlemlenebilecek. Gecede yüzlerce meteorun görülmesi bekleniyor. Meteorların, atmosferle temas ettikleri anda 66 km/saniye hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Teleskoplarla Gözlem, Astronomlardan Bilgilendirme

Etkinlikte sadece meteorlar değil, gezegenler ve takımyıldızlar da gözlemlenecek. Astronomi uzmanları, katılımcılara gökyüzü hakkında bilgilendirmeler yapacak ve teleskoplarla detaylı gözlem fırsatı sunacak. Gökyüzüne ilgi duyan her yaştan katılımcı için etkinlik eğitici ve eğlenceli bir deneyim olacak.

Etkinlik Ne Zaman?

Yer: Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar Kapı

Tarih: 12 Ağustos 2025, Salı (yarın)

Başlangıç Saati: Akşam saatlerinde, gün batımı sonrası