EBRU APALAK

Dört milyon kamu emekçisinin, 2,5 milyon kamu emeklisinin “mali ve sosyal haklarını” içeren, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 12 Ağustos’ta açıkladı. 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 teklif etti. Verilere göre, iktidarın 8. Dönem için teklif ettiği zam, 6. Döneme göre yaklaşık yüzde 7 kat, 7. Döneme göre ise yaklaşık yüzde 4,6 kat daha fazla.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), teklifi “İktidar 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye, aileleriyle 25 milyonluk devasa bir kitleye bir artış değil sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif etmiştir.” ifadeleriyle değerlendirdi.

KESK: “İktidarın teklifi büyük oranda kabul edilecek”

KESK Yürütme Kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, teklife dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde açıklama yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yetkili konfederasyon Memur Sendikaları Konfederasyonu’nun (Memur-Sen) “iktidarın senaryosunu yazdığı oyunda başrolde olduğunu” öne sürdü. Koçak, Memur-Sen’in tutumuna ilişkin şöyle konuştu:

“Önce itiraz edecek ama en ufak bir eylemde bulunmayacak, grev hakkını kullanmayacak, bir ihtimal taban tepkisini bloke etmek için geçen dönemde olduğu gibi noter vazifesi gören hakem heyetine gidecek ve hakem heyeti eliyle iktidarın teklifi büyük oranda kabul edilecek. Böylece hem iktidar hem yandaş konfederasyon tepkileri minimalize ederek iki yıl daha kamu emekçileri ve emeklilerini açlık ve sefalete mahkûm edecekler.”

“ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ZAMMI ‘SIFIR’ ZAM DEMEKTİR”

Enflasyon ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre memur maaşlarının belirlenmesini eleştiren Koçak, şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyona göre maaş zammı ‘sıfır’ zam demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir.”

Koçak, toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarında “kayda değer bir değişim” olmadığını belirtti. Yedi dönem boyunca memurların büyük çoğunluğunun ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesigibi temel taleplerinin karşılanması için adım atılmadığını söyledi. Teklifin sürecin sonunda en fazla birkaç puanlık bir artışla kabul edileceğini öne sürdü. Teklifin kamu çalışanları ve emeklileriyle “dalga geçtiğini” ifade etti. “Hiç kimsenin bu teklife bir değer yükleme çabasına girmeye, ‘Maaş artışlarının üzerine bir, iki puan ilave edilirse çözülür.’ yaklaşımı sergilemeye, kamu emekçilerinden gizli kapalı kapılar ardında pazarlıklar yürütmeye, kamu emekçilerinin temel hiçbir sorununu çözmeyen teklifleri kabul etmeye hakkı yoktur.” dedi.

Koçak, masadaki konfederasyon ve sendikalara şöyle seslendi:

“Yıllardır kamu emekçilerinin en temel sorunları olan; insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam, ilave seyyanen ödenek tutarının çalışanların taban aylığına, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, mülakatın kaldırılması başlıklarını görmeyen, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi ile dalga geçen tekliflerin altına imza koymayın. Aksi takdirde hepimiz kaybetmeye devam edeceğiz. Sizler ise tarihe büyük büyük laflar edip bu kayıpların altına imza koyanlar olarak geçeceksiniz.”

MEMUR-SEN’İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNDE YILLAR İTİBARIYLASEYRİ

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde iki yıllık için kümülatif yüzde 38,yüzde 6 refah payı istedi. İktidarın ilk teklifi 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 6’ydı. Memur-Sen, 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 6 teklifini imzaladı. Yetkili konfederasyon, 7. Dönem TopluSözleşme görüşmelerinde yıllık bazda yüzde 110 artış istedi. İktidar 2024’ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ayı için yüzde 9, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklif etti. Memur-Sen, Hakem Heyeti’ne gitti. Hakem Heyeti, 2024’ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5’lik artış kararıyla süreci tamamladı. Memur-Sen, 2026 için kümülatif yüzde 88, 2027 için kümülatif yüzde 46 zam oranı teklif etti. Konfederasyonun 8. Dönem talebi, 6. Dönem’e göre yaklaşık 4 kat daha yüksekken 7. Dönem’in yaklaşık yarısına karşılık geliyor.