Ankara siyasetinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre, CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti’ye geçebileceği yönünde bazı temaslar yürüttüğü öne sürülüyor. Seçimlerden bu yana başkentte zaman zaman dile getirilen bu söylentiler, son günlerde yeniden hareketlilik kazanmış durumda.

Bazı kaynaklar, Özarslan’ın parti değişikliği konusunda nabız yokladığını ve bu kapsamda çeşitli siyasi isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Bu gelişme, son dönemde muhalefet partilerinden iktidara yönelik olası geçişlere dair senaryoların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bazı yorumcular, yerel seçim sonrası değişen siyasi dengelerin bazı başkanları yeni arayışlara yönlendirebileceğini savunurken, bazıları ise bu tür iddiaların özellikle yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturma amaçlı çıkarıldığını öne sürüyor.

ÖZARSLAN'IN YAKIN ÇEVRESİNDEN AÇIKLAMA!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, Özarslan'ın ise böyle bir davranışın kendisinden nasıl beklenebileceğine şaşırdığını ifade ettiği belirtildi.