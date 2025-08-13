Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında savcı ve avukatların “dava borsası” oluşturduğu iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla’daki mitinginde İBB soruşturması üzerinden savcı ve avukatların pazarlık yaptığı iddiasını dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve beraberindeki heyet, ses kayıtları ve görüntülerin yer aldığı şikayet dosyasını HSK’ya teslim etti.

Başvurunun ardından açıklama yapan Çiftci, “Elimizde bulunan delilleri ve yargının içinde bulunduğu çürümenin, kirli ilişkiler ağının ve siyasallaşmanın kanıtlarını HSK’ya sunduk” dedi.

Çiftci, soruşturmalar sırasında masumiyet karinesinin ve hukuki güvenilirlik ilkesinin ihlal edildiğini, avukatların görevini yapmasının engellendiğini ve savunma hakkının kısıtlandığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün sunduğumuz dilekçeyle kumpasın ikinci ve daha karanlık yüzünü ortaya çıkarıyoruz. Belgelerimiz açık ve nettir. Daha önce basına yansıyan, adı geçen bir avukatın ifadesine göre; bu avukat, bir savcı ile yakın ilişki içinde olduğunu iddia ederek, tutuklu kişilerin ailelerine ‘Şu ifadeyi verirsen serbest kalırsın’, ‘Şu parayı ödersen tahliye olursun’ şeklinde pazarlık yapmıştır. İfadelerin savcının yönlendirmesiyle önceden yazıldığı da iddia edilmiştir.”

Çiftci ayrıca, gizlilik kararı bulunan dosyalardaki bilgilerin savcı tarafından söz konusu avukata verildiği ve bu avukatın ailelerle pazarlık yaptığı iddialarını dile getirdi. Ses kayıtları, ekran görüntüleri ve diğer belgelerin HSK’ya sunulduğunu ifade eden Çiftci, mağdur ailelerin de avukat hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.