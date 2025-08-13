Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bazı basın ve yayın organlarında yer alan “TÜİK, Türkiye’nin en mutsuz illerini açıkladı” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “TÜİK tarafından yeni yayınlanan bir istatistik olmadığı, haberde sanki TÜİK tarafından yeni yayınlanmış gibi bahsedilmesi kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır” denildi.

TÜİK’in sosyal medya hesabı Next Sosyal üzerinden yapılan paylaşımda, Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın (YMA)2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak uygulandığı hatırlatıldı. Araştırma ile bireylerin öznel mutluluk algısı, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, çalışma hayatı, gelir, güvenlik, adalet, ulaşım ve kişisel gelişim gibi temel yaşam alanlarındaki memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, 2013 yılına kadar araştırmanın Türkiye geneli ile kent ve kır ayrımında tahmin üretmek amacıyla yapıldığı, 2013’te ise ilk kez il düzeyinde tahmin üretmeye yönelik olarak uygulandığı bilgisi verildi. 2014’ten itibaren ise örneklem büyüklüğünün yalnızca Türkiye düzeyinde tahmin üretecek şekilde belirlendiği vurgulandı.

TÜİK, 2015 yılında “İllerde Yaşam Endeksi” çalışmasının sonuçlarını açıkladığını, bu çalışmanın mutluluk kavramıyla doğrudan ilgili olmadığını ve her yıl il bazında yapılmadığını belirtti. Mutluluk kavramına yönelik il bazlı araştırmanın ise en son 2013 yılında YMA kapsamında gerçekleştirildiği, bu sonuçlara göre Sinop’un yüzde 77,7 ile en mutlu il olarak açıklandığı aktarıldı.

Son olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İllerde Yaşam Endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere 11 boyutu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilmektedir. Basında yer alan haberler, TÜİK tarafından yeni yayınlanan bir istatistik değildir. Haberde sanki TÜİK tarafından yeni açıklanmış gibi sunulması, kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır.”