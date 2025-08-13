Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Uçum, Avukatı Zeynep Yıldırım aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ağustos 2025’te dijital platformlarda yayımlanan bir videoda Rasim Ozan Kütahyalı tarafından dile getirilen ifadelerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Hukuken izah edilecek bir yönü olmayan iftira ve hakaret içerikli bu açıklamalar nedeniyle itibarı ve kişilik hakları bilinen şahıs ve birlikte hareket eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Uçum, söz konusu iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu vurgulayarak kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklamayı X hesabından paylaştı.

Bugün piyasaya sürülen asılsız iddialarla ilgili Avukatım Zeynep Yıldırımın açıklamasıdır:



