Balıkesir’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’unyaklaşık bir ay önce yaptığı dikkat çekici uyarılar yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, daha önce yaptığı açıklamada, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek 7.2 büyüklüğünde deprem riski taşıdığını vurgulamıştı.

Balıkesir Politika Gazetesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan haberde, Prof. Dr. Üşümezsoy’un “Bölge, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Ege fay sisteminin kesişim noktasında yer alıyor. Bu nedenle büyük bir deprem potansiyeli taşıyor” ifadelerine yer verilmişti.

Yaşanan son depremin ardından Üşümezsoy’un açıklamaları sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak gündem oldu. Uzmanlar, Balıkesir ve çevresinde artçı sarsıntıların sürebileceğine dikkat çekerken, vatandaşlara deprem çantası hazırlama, güvenli alan belirleme ve acil durum planı yapma gibi önlemleri ihmal etmemeleri çağrısında bulunuyor.