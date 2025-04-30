TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını vurguladı. Yılmaz, ayrıca Suriye'de tüm etnik, mezhebi ve dini unsurları kapsayan bir yönetim şekli istediklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'deki dış odakların müdahalesine karşı olduğunu ifade ederek, "Suriye'nin bölünmesine, parçalanmasına veya iç çekişmelerin oluşturulmasına yönelik çabaları tasvip etmiyoruz" dedi. Yılmaz, Türkiye’nin pozisyonunun açık ve net olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu konuda her platformda benzer ifadeler kullandığını belirtti.

Yeni Anayasa ile Suriye’de İstikrar Beklentisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Suriye’deki iç müzakerelerin sonunda, yeni bir anayasa ile huzurlu bir ortamın oluşmasını umduklarını belirterek, "İnşallah Suriye, kendi içindeki müzakerelerle yeni anayasayı şekillendirip, bu tartışmaları geride bırakacaktır" diye konuştu.