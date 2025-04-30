Yunan basınında yer alan, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gemilerine Türk limanlarının açılması” yönündeki haber, 28 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Ancak bugün Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea’da yer alan bir habere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letympiotis bu iddiayı doğruladı.

“AB Vizesi Karşılığı Liman Açılması” Gündemdeydi



Geçtiğimiz günlerde Rum basınında, Türk iş insanlarına Avrupa Birliği’ne (AB) girişte vize kolaylığı sağlanması karşılığında, Türkiye’nin limanlarını GKRY gemilerine açacağı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli şu açıklamayı yapmıştı:

“İş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür.”

GKRY Sözcüsü: Teklif Bizden Geldi



Ancak bugün Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Letympiotis, Türkiye'nin AB üyesi GKRY’ye uyguladığı liman kısıtlamasını kaldırmasının zaten bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Letympiotis, hükümetin AB-Türkiye ilişkilerini güncellemek için çalışmalar yürüttüğünü, Ankara’nın Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin, AB ile ilişkilerde ilerlemenin temelinde yer aldığını ifade etti. Aynı zamanda, Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye yaklaşık 1.110 GKRY siciline kayıtlı gemi için Türk limanlarının açılması önerisinde bulunduğu da belirtildi.

Kıbrıs’tan Yeni Hamle: Pazarlıkta Dönüm Noktası Olabilir



Hatırlanacağı üzere, 18 Mart’ta Cenevre’de düzenlenen Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı’nda da liman konusu gündeme gelmişti. KKTC ve GKRY tarafları ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın katıldığı toplantıda Türk tarafı “Ada'daki iki tarafın egemen eşitliğine dayalı bir iş birliği modeli” vurgusu yaparken; GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ise, “En azından bir limanın açılması konusu gündeme gelmeli, zira bu Türkiye'nin bir tavizi değil, yükümlülüğüdür” demişti.

Pazarlığın Seyri Değişebilir



GKRY gemilerine Türk limanlarının açılması meselesi, şimdilik “AB vizesi kolaylığı karşılığında erişim” şeklinde tartışılıyor. Ancak Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitliğine dayanan bir çözüm zemini talebi, bu pazarlığın gidişatını değiştirebilir.

Bu çerçevede, hem KKTC hem de Türkiye, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk temelinde, GKRY’nin AB üyeliğinden kaynaklı yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde, Türkiye’nin AB tam üyelik sürecine yönelik yeni bir müzakere süreci başlatılmasını gündeme getirebilir.