Mesleki kariyerine 1940'ların sonundan itibaren tiyatro ile başlayan Priscilla Pointer daha sonra Hollywood taşınmış ve televizyon dizilerinde rol almıştı. 28 Mayıs 1924 tarihinde New York'ta doğan Priscilla Pointer, 1978 yılında yayınlanmaya başlayan Dallas dizisinde Pamela Ewing'in annesi rolündeki Rebecca Barnes Wentworth karakterine hayat vermiş ve hafızalarda iz bırakmıştı.

Son günlerini huzurevinde geçiren ABD'li aktrist Priscilla Pointer’in, 100 yaşında yaşamını yitirdiği, oğlu yazar ve yönetmen David Irving tarafından duyuruldu.

Oyunculuk eğitimi alan Pointer, 1947 yılında oyuncu ve yönetmen Jules Irving ile evlenmiş, çoğu Jules Irving tarafından yönetilen "A Streetcar Named Desire", "The Country Wife" and "The Condemned of Altona" gibi yapımlarda rol almıştır. Herbert Blau ve Beatris Manley ile San Francisco Actor's Workshop'u kuran Pointer, bir süre çocuklarını yetiştirmek için çalışmaya ara vermiş ve 40 yaşından sonra tam zamanlı olarak film ve TV sektörüne dönüş yapmıştır. Şok edici kült film Carrie'de (1977) kızı Amy Irving ile rol olarak annesi rolünü oynayan Pointer'in kariyerinde anne karakterlerinin ayrı bir önemi vardır. Looking for Mr Goodbar'da (1977) Diane Keaton'ın, The Falcon And The Snowman'de (1985) Sean Penn'in, Blue Velvet'te (1986) Kyle MacLachlan'ın ve 1978 yılında yayın hayatına başlayan Dallas'ta Victoria Principal'in hayat verdiği Pamele Ewing karakterinin annesi Rebecca Barnes Wentworth karakterine hayat vererek hafızalarda iz bırakmıştır. Tiyatro ve sinema oyuncusu Amy Irving ile yazar ve yönetmen David Irving'in annesidir.