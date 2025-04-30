Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Endonezya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla oluşturulan BRICS'in iki önemli gücü Brezilya ve Çin arasındaki ilişkiler, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Sağlanan ilerlemenin bir yansıması olarak Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira dün Rio de Janeiro kentinde bir araya geldi.

İkili ilişkilerde 'kader ortaklığı'

Toplantı kapsamında değerlendirmede bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen yıl kasım ayında Çin-Brezilya ilişkilerinin ‘kader ortaklığı’ seviyesine yükseltildiğini vurgulayarak bu gelişmeyle ikili ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını hatırlattı.

İki ülkenin kalkınma stratejilerinde entegrasyon konusunda ülkeler arasında mutabakat sağlandığını açıklayan Wang Yi, Çin’in Brezilya ile karşılıklı iş birliği ve güveni daha da güçlendirmeye ve daha olgun, dirençli ve verimli iş birliktelikleri inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

BRICS Dönem Başkanı Brezilya tarafından ortaya konulan 'küresel yönetişimde reform' yaklaşımına olumlu baktıklarını belirten Wang Yi, Çin olarak reform sürecine güçlü destek sağlayacaklarını açıkladı.

BRICS üyeleri arasındaki dayanışma, koordinasyon ve iş birliktelikleri güçlendirilmeli

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ise iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 50 yılı aşkın zamandan beri sürekli geliştiğini ve somut sonuçlar doğurduğunu belirterek Çin ile üst düzey temasları artırmaya ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladı. Uluslararası ortamın giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Vieira, olumsuz koşullarla mücadele edebilmek amacıyla BRICS üyeleri arasındaki dayanışma, koordinasyon ve iş birlikteliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.