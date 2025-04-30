Altın piyasası, küresel jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yeniden yatırımcıların gündemine oturdu. BULLS Yatırım Uzmanları Cenk Akyoldaş ve Salih Oğuzhan Sever, düzenlenen ekonomi söyleşisinde altının seyrine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Altın Uzun Vadeli Yatırımcı İçin Sabır Gerektiriyor

Yatırımcıları geçmiş dönem verileri ışığında uyaran BULLS Yatırım Uzmanı Salih Oğuzhan Sever, altının zaman zaman uzun süren düzeltme dönemlerine girdiğini belirtti. 2011 yılında 1.919 dolar seviyesini test eden altının, 2015 yılında 1.000 doların altına kadar gerilediğini hatırlatan Sever, "Altının eski seviyelerine dönmesi 2020’yi buldu. Bu 9 yıllık süreçte yatırımcı reel bir kazanç elde edemedi" dedi. Sever, yatırımcıların altını dönemsel ve sabırlı bir yatırım aracı olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Cenk Akyoldaş: 3.700 Dolar Kısa Vadeli Hedef Olarak Masada

BULLS Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş ise teknik analiz ışığında altının ons bazındaki potansiyel hareketlerini yorumladı. Altın fiyatlarının son dönemde 3.500 dolar/ons seviyesine ulaştığını belirten Akyoldaş, “Bu seviyeden gelen düzeltmeyle birlikte 3.290 dolara kadar bir gevşeme oldu. Aşağı yönlü baskının devam etmesi halinde 3.180–3.220 dolar aralığı gündeme gelebilir” dedi. Akyoldaş, makro verilerle birlikte 3.300 doların üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 3.380 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini de ekledi.

Düşüş İçin Kritik Seviye: 2.990 Dolar

Altın fiyatlarının yükselişinde; jeopolitik riskler, stagflasyon beklentileri ve doların rezerv para niteliğini kaybedebileceği yönündeki endişelerin etkili olduğunu dile getiren Akyoldaş, “Eğer bu risklerde normalleşme olursa, altın 2.990 doların altına sarkabilir. Bu da fiyatları orta vadede 2.200–2.300 dolar bandına çekebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Altını Etkileyen Temel Faktörler

Akyoldaş, altın fiyatlarını etkileyen ana başlıkları ise şu şekilde sıraladı:

Ukrayna-Rusya, İran, Orta Doğu, Çin-Tayvan gibi bölgelerdeki jeopolitik riskler

ABD’de yeniden gündeme gelen Trump dönemi politikaları

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Faiz trendleri ve kurumsal vergi politikaları

Akyoldaş, bu risklerin devam etmesi halinde altının güçlü seyrini sürdüreceğini, ancak jeopolitik çözüm ve ekonomik iyileşmelerle birlikte fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini ifade etti.