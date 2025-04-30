Son 1 ayda büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 3 bin 279 deprem meydana geldi. 1 hafta içinde ise 1501 deprem kaydedildi. İstanbul’daki büyük depremlerden sonra Marmara Denizi ve Kütahya çevresindeki sarsıntılar dikkat çekti. Marmara Denizi’nde 500'ün üzerinde, Kütahya’da ise 600'ün üzerinde deprem yaşandı.

En Büyük Depremler

Son 1 ayda kaydedilen en büyük deprem, İstanbul'da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Aynı gün İstanbul’da 5,9 ve 4,9 büyüklüğünde başka sarsıntılar da oldu. Ayrıca 27 Nisan’da Elazığ Sivrice, 25 Nisan’da Kütahya Simav ve 13 Nisan’da Amasya Taşova’da 4,6 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

En Fazla Deprem Yaşanan İl: Muğla

2025'in ilk dört ayında, en fazla deprem kaydedilen il Muğla oldu. Bu yıl, Muğla’da 2 bin 765 sarsıntı yaşandı. Muğla’yı sırasıyla Malatya (1451), Kahramanmaraş (849) ve Kütahya (775) izledi.

Deprem Sayısındaki Artış

Türkiye’de son yıllarda deprem sayısında önemli bir artış yaşanıyor. 2020 yılında 32 bin 767, 2021’de 23 bin 1, 2022’de 20 bin 281, 2023’te ise 74 bin 232 deprem kaydedildi. 2025'te ise bu sayının 31 bin 890'a ulaşması bekleniyor.