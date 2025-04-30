Espressolab, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Her zaman şeffaflığa ve samimiyete önem verdik. Bugüne kadar sessiz kalmamızın nedeni, hiçbir ilgimiz olmayan bir siyasi gündemin içine çekilmiş olmamızdı. Bu süreçte markamızla ilgili çeşitli sorulara ve yanıltıcı yorumlara şahit olduk. Bu nedenle, en doğru bilgileri sizinle paylaşmak istedik” ifadelerini kullandı.

"Espressolab Üniversitelerde Tekelleşiyor" İddiasına Cevap

Sosyal medyada sıkça yer alan, "Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor" iddiasına da açıklık getirildi. Şirket, Türkiye'deki 209 üniversitenin sadece 17'sinde mağazalarının bulunduğunu, bu sayının oldukça düşük olduğunu belirtti. Ayrıca, diğer kahve zincirlerinin de aynı üniversitelerde faaliyet gösterdiği ve bu durumun rekabetçi bir ortam oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Global kahve zincirleri daha önceden aynı kampüslerde mağaza açmış ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye genelindeki üniversiteler incelendiğinde diğer kahve markalarının kampüslerdeki mağaza sayısının Espressolab'den daha fazla olduğu görülmektedir. Espressolab, tüm markalar gibi ihale süreçlerine eşit şartlarda dahil olmaktadır" denildi.

Siyasi Destekle Mağaza Açma İddiası Reddedildi

"Espressolab, vakıflara ait mekanlara siyasi destekle mağaza açıyor" şeklindeki iddialar da net bir şekilde reddedildi. Espressolab, Türkiye'deki 282 mağazasının yalnızca 2'sinin vakıf benzeri kuruluşlara ait olduğunu, diğer tüm mağazaların şahıslara ait olduğunu duyurdu. Ayrıca, ilgili mekanların daha önce başka işletmeler tarafından kullanıldığı ve mağaza faaliyetlerinin yasal prosedürlere uygun olarak yürütüldüğü belirtildi.

"Topbaş Ailesinin Espressolab'e Ortak Olduğu" İddiası Yalanlandı

Espressolab, hakkında sıkça dile getirilen "Topbaş ailesinin Espressolab’e ortak olduğu" iddialarını da yalanladı. Şirketin kurucusu Esat Kocadağ, 140 yıllık restorancılık geçmişine sahip Kocadağ ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. Kocadağ, Espressolab'ı 2014 yılında bir üniversite girişimi olarak kurmuştur. Şirketin ortakları ise Esat Kocadağ, Emre Kocadağ ve Arif Kocadağ’dır. Açıklamada, Kadir Topbaş ile Mevlüt Kocadağ arasında yalnızca akrabalık ilişkisi bulunduğu, ancak Espressolab’in kuruluşu ve yönetimiyle ilgili bir iş ortaklığı bulunmadığı vurgulandı.

Kendi Yatırımlarıyla Büyüdü

"Devletten teşvik alarak büyüdüğü" iddiasını da reddeden Espressolab, büyüme sürecinin tamamen kendi yatırımları ve franchise modeliyle gerçekleştiğini belirtti. Şirket, 2024'te 278 milyon 221 bin 236 lira 20 kuruş vergi ödeyerek, vergi ödeme konusunda da büyük bir sorumluluk taşıdığını açıkladı.

Fas Başbakanı ve Mert Vidinli İşbirliği İddiaları

Espressolab, Fas Başbakanı ile ortaklık kurduğu ve Mert Vidinli ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları da kesin bir şekilde yalanladı. Şirket, bu tür yanıltıcı bilgilerin önüne geçmek amacıyla doğruyu paylaştığını ve kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Yanlış Algıları Önlemek İçin Bilgi Paylaşıyoruz"

Espressolab, yanlış algıların önüne geçmek ve halkı doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gerekliliği hissettiklerini ifade etti. Şirket, sosyal medyada çıkan yanıltıcı yorumlara karşı kamuoyuna doğru bilgi aktarımının önemli olduğunu vurguladı.