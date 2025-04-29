Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kurumlar Vergisi Beyannamesi süresini uzatmaması Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin tepkisini çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Turgut Bahadır, ‘Ağır iş yükü nedeniyle tükenme noktasına geldiklerini, birçok meslektaşlarının kalp krizi geçirdiğini, insanca bir yaşamı talep ettiklerini’ belirtti.

Açıklamanın ardından çok sayıda mali müşavir, ‘İnsanca yaşamak istiyoruz! İnsanca Yaşam, İnsanca Düzen!, Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!, Direne Direne Kazanacağız!’ sloganlarını atarak tepkilerini dile getirdiler.

“BU MESLEK CAMİASINI HAFİFE ALMAYIN”

ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır’ın basın açıklaması şöyle: “Bizleri yok sayan, görmezden gelen, kulak tıkayan, makamların önünde bu defa da kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmaması sebebiyle tüm meslektaşlarımın adına toplandık. Bu tutum asla kabul edilemez. 130 bin meslek mensubu devlete gelir sağlamak için, pandemi döneminde bile, ölümü göze alarak canla başla çalışmıştır. İş dünyasının, çalışanların ve hazine ve maliye bakanlığının işini kolaylaştırarak katkı sağlamıştır.

Her vergide bizim alınterimiz var. Binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, zarar eden ve gayri faal firmalar enflasyon düzeltmesi ve vergiyle yüz yüze kalıyor. Bu yoğun dönemde enflasyon düzeltmesi yapıyoruz. Dijitalleşme işimizi kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor. Bu işlem bir tuşa basmakla olmuyor. Daha önce defalarca GİBAğır iş yükleri yetkilileriyle yaptığımız toplantıda, enflasyon düzeltmesinden dolayı hazinenin vergi kaybı olacağını söylememize rağmen, yine bizi dinlemediler. Oysa bizler kamunun vergi gelirlerinin oluşması için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Bu meslek camiasını hafife almayın. Nisan ayında, sayın cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı sonrasını idari izin olarak uzatması nedeniyle 06 Nisan 2025 gününe kadar fiilen çalışılamamıştır. Ayrıca 23 Nisan’ın da resmi tatil olması nedeniyle çalışma gün sayısı azalmıştır. Bu sebeple, kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılması ile ilgili dilekçemizi 17 nisan 2025 tarihinde verdik. Ayrıca bugüne kadar GİB yetkilileri ile defalarca sözlü görüşmeler yaptık. İstanbul’da yaşanan deprem nedeniyle de çeşitli illerde iletişim araçlarında sıkıntılar yaşandı. Bu yoğun gündemde, kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmaması kabul edilemez. Bu meslek camiasının artık dayanacak gücü kalmamıştır. Gelir vergisi beyannamelerinin yeni verilmiş olmasına rağmen, mükellefler aranarak düzeltme işlemini hemen yapın diye dayatılıyor. Ayrıca bizler beyannameleri yetiştirmeye çalışırken İzaha davet ve Hasılat tespiti ile karşı karşıya kalıyoruz. Bizler beyanları sağlıklı ve doğru şekilde vermek istiyoruz. Ne istiyorsunuz sayın bakanlık?

Hangi işi hangi zamanda yetiştireceğiz. Yeter artık yetişemiyoruz! Bizlerin iş yükü her geçen gün artıyor, ailelerimize zaman ayıramayıp, gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız stres ve sıkıntı nedeniyle kalp krizleri geçirip ölen meslektaşlarımızın her geçen gün sayısı artıyor. Tükeniyoruz. Sayın Gelir İdaresi Başkanlığı, Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreç böyle devam ederse sizlere beyanname gönderecek meslek mensubu bulamayacaksınız. İnsanca yaşamak mali müşavirlerin de hakkı. Haklıyız ve haklı taleplerimizin çözüme kavuşması sadece bugün değil gelecekte de daha adil ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmemize katkı sağlayacaktır. Ülkemize, mesleğimize, odamıza sahip çıkıyoruz.