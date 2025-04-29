Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve başkentte hayvancılığı desteklemek amacıyla yerli üreticilere yönelik destek projelerine devam ediyor. Bu kapsamda arıcılık faaliyetlerini sürdüren üreticilere fondan arı yemi desteği sağlandı.

Küresel İklim Krizine Karşı Arıcılara Ekonomik Destek

ABB, küresel iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve üreticilerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla fondan arı yemi desteğini başlattı. Destek, Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ve aktif olarak arıcılık yapan üreticilere yönelik gerçekleştirildi.

668 Arı Yetiştiricisi Destekten Faydalandı

Yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı payı olarak uygulanan destek programından başvuru kriterlerini karşılayan 668 arı yetiştiricisi yararlandı. Arıların kovan sayılarına göre belirlenen oranlarda toplam 65 bin 840 kilogram fondan arı yemi, üreticilere teslim edildi.

Üreticilerden ABB’ye Teşekkür Mesajı

Arı yemleri içinAnkara Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten vatandaşlar, bu hizmetten çok memnun kaldıklarını belirtti.