İstanbul’un birçok ilçesinde İSPARK tarafından işletilen 36 otoparkın, ruhsat eksikliği nedeniyle İBB Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin müdahalesiyle mühürlenen otoparklara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, otoparkları kullanmak isteyen sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Hizmete kapatıldığı ileri sürülen otoparklar arasında, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araçlık Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı ve 197 araçlık Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı da yer alıyor. Otoparkların girişlerine duba, bariyer ve uyarı şeritleri yerleştirilerek araç giriş-çıkışı tamamen durduruldu.

Gelişmelerin ardından gözler, İBB ve İSPARK’tan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.