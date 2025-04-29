Çankaya Belediyesi’nin gönüllü arama kurtarma ekibi olan (ÇABUK), olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla kapsamlı eğitimlere katılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde ekip üyeleri; temel arama kurtarma, ilk yardım, lojistik destek, kriz anı iletişimi ve saha yönetimi gibi kritik alanlarda teorik ve uygulamalı bilgiler ediniyor.

ÇABUK ekibi, belediye personelinden ve gönüllülerden oluşuyor. Eğitimler, özellikle Ankara gibi büyükşehirlerde meydana gelebilecek olası depremler, yangınlar, sel gibi afet durumlarında sivil savunma bilincinin artırılmasını hedefliyor. AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimlerde katılımcılar, enkaz altı arama, yaralı tahliyesi, temel yaşam desteği, ekip içi iletişim ve psikolojik ilk yardım gibi birçok konuda uygulamalı senaryolarla deneyim kazanıyor.

Ekip, afet anlarında yalnızca ilçe sınırlarında değil, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin dört bir yanında görev alabilecek yeterliliğe ulaşmayı hedefliyor. Eğitimlerin yıl boyunca düzenli olarak devam etmesi planlanıyor.