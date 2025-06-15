Söz konusu saldırıların uluslararası hukuk ve normlara aykırı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bu durumu “açık bir saldırganlık” olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı, Irak hükümetinden ülke hava sahası ve sınırları üzerindeki denetimlerini artırmasını talep etti.

“Savaşı başlatan taraf biz olmadık” diyen Pezeşkiyan, İran’ın kendini savunma hakkını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtti. Pezeşkiyan, “Açıkça ifade ediyoruz ki, kararlı bir şekilde karşılık verdik. Saldırılar devam ederse, saldırganları çok daha sert ve acı verici tepkiler bekliyor olacak” ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Pezeşkiyan’ın bu açıklamaları, bölgede artan tansiyonun diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğine dair çağrıları da beraberinde getirdi. İran tarafı, bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması adına iş birliği ve diyalog çağrısını yineledi.