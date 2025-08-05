İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı olarak yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. ALS hastası olan Barım'ın cezaevi koşullarında yaşadığı sağlık sorunları kamuoyunda tartışma yaratırken, mahkeme delil durumunu gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti.

Gezi Parkı eylemlerini organize etmekle suçlanıyor

Ayşe Barım, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestolarının organizasyonuna katılmak, süreci desteklemek ve sanat camiası üzerinden kamuoyu oluşturmakla suçlanıyor. Hakkındaki iddialar arasında, dönemin hükümetine karşı halkı kışkırtmak ve gösterileri yaygınlaştırmak da yer alıyor.

Savcılık 'örgüte yardım' suçlamasında bulunuyor

İddianamede Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılandığı belirtiliyor. Savcılık, Barım’ın menajerlik yaptığı bazı sanatçılar üzerinden eylemlerin kitleselleşmesine katkı sağladığını öne sürüyor.

Fatih Altaylı: Hücresinde baygın bulundu

Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Barım’ın hücresinde baygın halde bulunduğunu açıklayarak sağlık durumunun cezaevi koşullarıyla bağdaşmadığını dile getirmişti. Bu açıklama sonrasında kamuoyunda Barım’ın sağlık durumu ve tutukluluk hali yeniden tartışma konusu oldu.

Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu

Barım’ın avukatları, müvekkillerinin ALS hastası olduğunu ve cezaevi koşullarında yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, Barım’ın ileri düzeyde solunum ve hareket desteğine ihtiyaç duyduğu, düzenli hastane kontrolü ve tedavi gerektirdiği belirtildi.

Bir sonraki duruşma Ekim ayında

Ayşe Barım’ın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedilirken, davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim 2025 tarihine ertelendi. İnsan hakları savunucuları ve sanat camiası, Barım’ın sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması çağrısını sürdürüyor.