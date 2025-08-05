Ankara’nın Mamak ilçesi Şehit İdris Yılmaz Caddesi'nde 3 Ağustos 2025 tarihinde gece saat 22.00 sıralarında yaşanan silahlı kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre Y.C. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin olay yerine ulaştığı sırada Y.C., üzerinde taşıdığı tabancayla M.T.’yi sol bacağından vurdu. Saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yaralanan M.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.C., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.