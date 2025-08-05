Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma ve usulsüz elektronik imza kullanımıyla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 199 kişi hakkında kamu davası açıldığını ve bu kişilerden 37’sinin tutuklandığını duyurdu. 150 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Ankara merkezli soruşturma 13 Ağustos 2024’te başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın kamu kurumlarının bilişim sistemlerine sahte elektronik imzalarla yasa dışı erişim sağlandığı tespit edilince derinleştirildiğini belirtti.

Kapsamlı teknik incelemeler yapıldı

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen adli soruşturmada; HTS kayıtları, baz istasyon verileri, LOG kayıtları, IP-port analizleri, kolluk araştırmaları ve elektronik materyal inceleme raporları dahil birçok teknik delilin değerlendirildiği aktarıldı. Soruşturma sonucunda bazı kamu görevlilerine ait e-imzaların sahte olarak üretildiği ve kamu sistemlerine bu yolla yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Kamu kurumlarıyla aktif iş birliği

Tunç, suçun önlenmesi ve kamu zararının azaltılması amacıyla ilgili kurumlarla etkin bilgi paylaşımının yapıldığını vurguladı.

Dezenformasyon uyarısı

Bakan Tunç, “Devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemelidir. Kamu hizmetlerinin güvenilirliğini korumak ve devlet kurumlarının itibarını zedeleyecek her türlü eyleme karşı hukuki mücadele kararlılıkla sürecektir” dedi.