Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV’de katıldığı programda Türk futbolunu yakından ilgilendiren birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezona dair planlardan teknoloji kullanımına, yabancı VAR uygulamasından bahis çetesi iddialarına kadar pek çok başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

“3 Aylık Hazırlık Sürecimiz Oldu”

Gündoğdu, geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yaptıklarını belirterek, “Artılarımızı ve eksiklerimizi yaz döneminde masaya yatırdık. Bu sezon ligler bittikten sonra yaklaşık üç ay süren yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Umarım bunu sahaya yansıtabiliriz” dedi.

Teknolojik Yenilikler: Yaka Kamerası Geliyor

Yeni sezonda teknolojinin daha aktif kullanılacağını belirten Gündoğdu, 2025-2026 sezonuna hazırlık kapsamında şu ifadeleri kullandı:

“Kulüpler Dünya Kupası’nda hakemlere kamera takıldı ama bu yıl biz bunu uygulamaya yetiştiremeyeceğiz. Ancak önümüzdeki sezon 4. hakemler ve federasyon temsilcilerine yaka kamerası takacağız. Bu kameralar ses ve görüntü kaydı yapacak. Amacımız ceza kesmek değil, ‘radar var dikkat’ demek. Disiplin olaylarını önlemek için kullanılacak, ama bu görüntüler kamuoyuyla paylaşılmayacak.”

Gündoğdu ayrıca, ASELSAN üretimi yerli kameraların kullanılması için anlaşma aşamasına gelindiğini duyurdu.

Yabancı VAR Hakemi Yerine Yabancı Gözlemci

VAR sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gündoğdu, bu sezon yabancı VAR hakemi yerine yabancı gözlemcilerin görev alacağını belirtti:

“İlk haftadan itibaren VAR odasında gözlemci olacak. İki gözlemciden biri ya da ikisi yabancı olacak. Ama VAR hakemlerimiz Türk kalacak. Bu sezon tamamen yerli VAR hakemleriyle devam etmeyi planlıyoruz.”

“Bütün VAR Kayıtları Bende” Diyen Hakem

Ferhat Gündoğdu, geçmiş dönemde yaşanan çarpıcı bir olayı da kamuoyuyla paylaştı. “İlk görev dönemimde bir hakem beni aradı ve ‘Tüm VAR kayıtları bende’ dedi. O anda tutanak tuttuk. Ancak görev süremiz sona erdiği için sonucu göremedik. Yeniden göreve geldiğimizde, bu konuyu hukuk kurullarına ilettik” dedi.

Sahte Sağlık Raporu ve Bahis Çetesi İddiaları

Sahte sağlık raporu ve hakemlerin yasa dışı bahis çeteleriyle bağlantılı olduğu iddialarına da değinen Gündoğdu, şu açıklamalarda bulundu:

“Böyle iddialar var. İsmi geçen bir hakemi yurt dışında maç yönetirken gördüm. Durumu TFF Başkanımıza ilettim. Şu anda inceleme başlatıldı, hastanelere resmi yazılar gönderildi. Bahis çetesiyle ilişkili bir hakemle ilgili elime ulaşan bir ihbar olmadı.”

Disiplin kurallarına uymayan hakemlerle yollarını ayırdıklarını söyleyen Gündoğdu, “İki hakemimize telefon talimatlarına uymadığı için teşekkür ettik. Süper Lig'de çalışmayacağımız bir hakem için de disiplin süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

Hakemler Takımını Açıklayacak mı?

Gündoğdu, hakemlerin gönül verdikleri takımları açıklayıp açıklamayacağına ilişkin de konuştu:

“Biz duygusal bir toplumuz. Hakemlerin takımlarını açıklaması daha büyük güven sorunlarına neden olabilir. Zaten güven zedelenmişken bunu konuşmak doğru değil. Zamanında bir hakem, yeğeninin bilgisayarından online toplantıya katıldı. Bu nedenle disiplin uyarısı yaptık. Çünkü hakem evinde, toplantıya hazır bir şekilde bulunmalıydı.”