Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemysław Adam Frankowski’nin Fransız ekibi Rennes’e (Stade Rennais) kiralık olarak transfer olduğunu resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun geçici transferiyle birlikte zorunlu satın alma opsiyonuna ilişkin tüm detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.

1+1 Yıllık Kiralık Anlaşma ve Satın Alma Şartı

Yapılan açıklamaya göre, Frankowski’nin 2025/2026 sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıllık uzatma opsiyonunu kapsayan geçici transferi konusunda Rennes ile anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında, 2026/2027 sezonu sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve oyuncu 2027/2028 sezonu itibarıyla kesin olarak Fransız kulübüne transfer olacak.

Transfer Bedeli ve Bonus Detayları

Galatasaray, bu anlaşma karşılığında Rennes’ten şu ödemeleri alacak:

2025/2026 sezonu için: 2.750.000 Euro

2026/2027 sezonu için: 2.750.000 Euro

Zorunlu satın alma gerçekleştiğinde: 5.700.000 Euro

Ayrıca, söz konusu sözleşmede 2027/2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Eurotutarında şarta bağlı bonus ödemesi maddesi yer alıyor.

Frankowski’nin Performansı Yakından Takip Edilecek

Galatasaray yönetimi, zorunlu satın alma şartının devreye girmesiyle birlikte oyuncudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Polonyalı kanat oyuncusunun Rennes formasıyla göstereceği performans, hem bonusların devreye girmesi hem de sonraki kariyer planlaması açısından belirleyici olacak.