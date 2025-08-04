Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Moskova’dan barış ihtimaline dair önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, uygun şartlar oluşması halinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın diyaloğa kapalı olmadığını belirtti. Peskov, "Cumhurbaşkanımız, eğer karşı taraf da yapıcı bir tutum sergilerse, Sayın Zelensky ile görüşmeye hazır" dedi.

Ancak Peskov, görüşmenin gerçekleşmesi için öncelikle Ukrayna’nın daha gerçekçi bir tutum takınması gerektiğini de vurguladı. Kremlin’e göre, mevcut koşullarda Kiev’in talepleri barış müzakereleri için uygun değil.

Ukrayna tarafı ise şu ana kadar böyle bir görüşmeye sıcak bakmadığını açıklamıştı. Tarafların pozisyonları arasındaki büyük farklara rağmen bu açıklama, diplomasiye kapı aralayabilecek yeni bir sürecin işareti olarak yorumlandı.