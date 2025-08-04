Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden İsmail Türüt, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gündeme oturdu. Türüt, Türkiye’de hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve yıllardır Gürcistan’da yaşayan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’le bir araya geldi. İkilinin samimi pozları kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Galip Öztürk, Türkiye’de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan’a kaçmış ve burada yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Öztürk’ün Gürcistan’da çeşitli ticari faaliyetlere devam ettiği bilinirken, şarkıcı İsmail Türüt’ün kendisiyle verdiği poz dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından Türüt’e tepki gösterenler kadar destek verenler de oldu. Özellikle kamuoyunda tartışmalı bir isim olan Galip Öztürk’le yapılan bu buluşma, birçok kullanıcı tarafından sorgulandı.

Fotoğrafın hangi vesileyle çekildiği veya İsmail Türüt’ün Gürcistan’da mı bulunduğu konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.