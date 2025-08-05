Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hindistan yalnızca büyük miktarda Rus petrolü satın almakla kalmıyor, aynı zamanda bu petrolün önemli bir kısmını küresel piyasalarda yüksek karlarla satıyor. Ukrayna’da Rus savaş makinesi tarafından öldürülen insanları umursamıyorlar.”

Bu açıklamanın ardından, Trump yönetiminin Hindistan’a uyguladığı gümrük vergilerinde ciddi bir artışa gideceği belirtildi.

ABD-Hindistan Ticaretinde Yeni Dönem Başlıyor mu?

Donald Trump’ın bu açıklamaları, ABD-Hindistan ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Halihazırda iki ülke arasında çeşitli sektörlerde uygulanan gümrük tarifelerinin, özellikle enerji ve teknoloji alanında stratejik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Hindistan’dan Yanıt Bekleniyor

Trump’ın sert açıklamalarının ardından Hindistan hükümetinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uzmanlar, bu adımın iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri ciddi şekilde etkileyebileceğini öngörüyor.