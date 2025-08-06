Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan 8 katlı bir apartman, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı. Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan ve toplamda 18 daireden oluşan binanın zemin katındaki kolonlarda çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak tahliye işlemini koordine etti.

Binada yapılan ilk inceleme, AFAD, Ankara İtfaiyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yapısal risk taşıdığı belirlenen bina mühürlenerek girişlere kapatıldı.

Yetkililer, binadan karot numuneleri alındığını ve detaylı teknik analizlerin başlatıldığını açıkladı. Tahliye edilen bina sakinleri için geçici barınma imkânları konusunda çalışma yürütüldüğü öğrenildi.